CMTV cresceu 21.5% em 2020 e liderou todos os dias do ano

A CMTV fechou 2020 em grande, com mais uma vitória na passagem do ano.





No último dia de 2020, a televisão do Correio da Manhã foi vista por mais de 2,7 milhões de pessoas, com 4,1% de share, muito à frente de todos os concorrentes.No total são já 856 os dias consecutivos em que a CMTV lidera o mercado de informação nacional no cabo. Mais de dois anos a ganhar consecutivamente, sem qualquer interrupção.No ano que agora chega ao fim, a CMTV cresceu 21,5% em relação ao ano anterior. Ao longo dos 365 dias de 2020, a cada minuto a CMTV registou 97100 espectadores, correspondentes a 4,2% de share diário.Em dezembro, a CMTV registou também um crescimento homólogo de 18,2%, e fechou com tanta audiência como todos os seus concorrentes juntos. De facto, a CMTV regista em dezembro 4,1% de share, enquanto a SICNotícias teve apenas 2,1%, a TVI24 ainda mais atrás registou 1,3% e a RTP3 0,7%. A cada minuto do mês de dezembro a CMTV foi acompanhada em média por mais de 100 mil espectadores, em concreto 100500 a cada minuto dos 31 dias do mês.A CMTV está presente no canal 8 de todas as plataformas do cabo e ainda não está presente na TDT.