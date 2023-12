CMTV derrota RTP1 no horário nobre

derrotou o canal 1 da RTP no horário nobre. No período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, aobteve um share de 10,6%, contra apenas 9,3% do canal 1 da RTP.Na média diária, aliderou mais uma vez o mercado de informação nacional de cabo, com um share médio de 8,2%, o canal CNN ficou atrás, com 2,3% e a SIC Notícias registou 2,1%.Em dezembro, avai completar uma sequência de 21 meses seguidos na liderança da informação nacional e também de todo o mercado de cabo.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.