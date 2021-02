CMTV dispara 31% em janeiro

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 49 meses consecutivos e em janeiro ganhou todos os dias. No total, são já 886 dias consecutivos a liderar.





No final do primeiro mês do ano, a televisão do Correio da Manhã cresceu 31% em relação ao mesmo período do ano passado.A CMTV registou uma média diária de 4,3% de share, mais do que a soma dos principais concorrentes, SIC Notícias (com 2,5%) e TVI24 (1,7%). A RTP3 ficou-se 0,7% de média em janeiro.A CMTV alcançou a cada minuto de todos os dias, em média, 112 400 espectadores. A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está ainda presente na TDT.