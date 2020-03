CMTV foi a escolha dos portugueses no dia em que foi declarado Estado de Emergência

O dia da declaração do Estado de Emergência em Portugal foi o dia em que a CMTV foi escolhida pelo maior número de portugueses nos mais de 7 anos da sua história.





No total, a informação dafoi escolhida por 3 milhões 219 mil portugueses. Em permanência, aregistou 191 mil 252 espectadores que estiveram em média todos os minutos do dia connosco.Isso representa um share de 7,1%.Trata-se de um recorde, que a cmtv, ou seja, todos os profissionais do projeto, sabem que só aumenta a nossa responsabilidade.