A CMTV voltou a liderar o consumo de informação no cabo no mês de julho, mês em que voltou a liderar o mercado em todos os dias, feito que se alarga aos 212 dias do ano de 2018, ou seja, a televisão do Correio da Manhã lidera a informação no cabo em todos os dias do ano.

A CMTV lidera o cabo há 19 meses consecutivos, ou seja, desde janeiro de 2017.

