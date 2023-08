CMTV líder com duelo Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus

A CMTV foi líder absoluta de televisão em Portugal durante grande parte da transmissão, em direto e em exclusivo, da final da Taça dos Campeões árabes , que opôs o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, ao Al Hilal, de Jorge Jesus.A emissão foi líder absoluta de televisão entre as 17H30 e as 18H50, superiorizando-se neste horário à RTP-1, SIC e TVI.A final, que o Al Nassr ganhou com dois golos de Cristiano Ronaldo, teve uma audiência média de 352 mil espectadores, com 12% de share, e uma audiência total acima do milhão de espectadores.O resultado do jogo contribuiu para mais um dia em que a CMTV foi líder absoluta de cabo, obtendo mais audiência que os concorrentes todos juntos.Com efeito, a televisão do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 6,5%, contra 2,8% da CNN, e 2,2% da SIC Notícias. A RTP-3 registou 0,6% de share.A CMTV lidera há 16 meses consecutivos o mercado de informação nacional de cabo.Está presente no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.