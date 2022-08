CMTV líder da informação há 100 dias consecutivos

A CMTV voltou a liderar no dia de ontem o consumo de televisão por cabo, completando uma sequência de 100 dias como canal de informação mais visto pelos portugueses, sem qualquer interrupção.A sequência de 100 dias de liderança ininterrupta completou-se ontem, com a CMTV a alcançar um share médio diário de 6,3%, muito acima da soma de todos os canais de informação nacional seus concorrentes.Com efeito, a soma dos canais CNN (2,6%), SIC Notícias (2,5%) e RTP3 (0,7%) representa um total de 5,8% de share, muito abaixo do auditório da CMTV.A liderança da CMTV no mercado de informação nacional consolidou-se com o aumento de fluxo informativo trazido pela guerra na Ucrânia, as suas consequências económicas, e mais recentemente os fogos em Portugal.Dessa forma, os meses de junho e julho representaram os melhores resultados de sempre para a televisão do Correio da Manhã.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados referidos são da responsabilidade da GFK.