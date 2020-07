CMTV líder há 3 anos e meio cresce mais 30%

O mês de junho trouxe um crescimento de 30% da CMTV em relação ao período homólogo de 2019.





No horário nobre, a CMTV obteve mais de 140 mil espectadores por minuto, o que representa também um crescimento de 20% em relação ao período homólogo do ano passado.Com estes números, completam-se 42 meses consecutivos de liderança da CMTV no mercado de informação do cabo.Em 2020, a CMTV ganhou até ao momento todos os dias do ano.A CMTV, emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, teve em Junho mais audiência que todos os seus concorrentes da informação do cabo juntos. A estacão do Correio da Manhã fechou o mês com 4%, contra 1,8 da SIC Notícias e 1,4 da TVI24.Todos os dados são baseados na medição de audiências feita em Portugal pela GFK.