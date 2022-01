CMTV líder há 5 anos consecutivos faz mais audiência que principais concorrentes juntos

A CMTV liderou em dezembro o mercado de informação nacional na televisão por cabo, completando uma sequência de 60 meses sempre a liderar, o equivalente a 5 anos consecutivos.Em dezembro, a CMTV voltou a superiorizar-se a toda a concorrência direta, fazendo mais audiência que os seus mais diretos rivais.Com efeito, a CMTV fechou dezembro com 4,3% de share, contra 2,2% do canal CNN e 1,9 da SIC Notícias. Em conjunto, os dois concorrentes diretos registam menos 2 décimas que a CMTV.Os dados finais do ano acabam de ser revelados pela GFK.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não está na TDT.