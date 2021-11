CMTV líder há 58 meses

No mês em que o orçamento do Estado foi apresentado, debatido e chumbado no parlamento, instalando a crise política em Portugal, a CMTV voltou a liderar todos os dias o mercado de informação nacional por cabo, e teve mais audiência que todos os seus concorrentes juntos.





Com efeito, a CMTV registou 4,2% de share médio mensal, enquanto a SIC Notícias registou 1,9%, a TVI24 1,2% e a RTP3 0,6%. A TVI24, com 25300 espectadores em média, obteve mesmo o pior resultado do ano.Para obter este triunfo em outubro (que significa um crescimento de 1,5% em relação ao período homólogo do ano passado), a CMTV liderou o mercado de informação nacional na televisão por cabo todos os dias do mês.No total, a CMTV leva 1164 dias consecutivos a triunfar e está à beira de 5 anos consecutivos a ganhar, ininterruptamente.