CMTV líder na festa do FC Porto

A CMTV foi o canal eleito pelos portugueses para acompanhar a festa do título do FCPorto, quer durante o jogo, quer logo a seguir, no estádio, quer durante o percurso e a consagração na Câmara da cidade e nos Aliados.Com efeito, a liderança da CMTV foi avassaladora em todos os horários, chegando a cerca de 2,6 milhões de portugueses ao longo do dia, contra apenas 1,9 milhões que acompanharam tanto a SIC Notícias como o canal CNN.A CMTV foi a estação mais vista durante o jogo, tal como durante a entrega da taça de campeão, no relvado, ou no percurso até aos Aliados e na receção na autarquia.No top dos programas mais vistos do dia no cabo, as 9 primeiras posições foram da CMTV, com destaque para os programas Golos e Duelo Final, Especial FCPorto campeão e o CMJornal das 20 e das 13 horas.Na média do dia, a CMTV registou um share de 4,4%, contra 3,4 do canal CNN e 2% da SIC Notícias.Os resultados são da responsabilidade da GFK.A CMTV está no canal 8 de todas aa plataformas de cabo mas ainda não está na TDT.