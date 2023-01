CMTV líder na informação com melhor resultado de sempre em 2022

A CMTV fechou o ano de 2022 a liderar o mercado de informação nacional pelo sexto ano consecutivo, e obteve no ano que agora terminou o seu melhor resultado de sempre.A televisão do Correio da Manhã registou um share médio de 4,84% ao longo de todo o ano, muito à frente de todos os concorrentes.Trata-se do melhor resultado de sempre nos quase 10 anos de existência do canal, crescendo mais de 11% em relação ao ano anterior, durante o qual registou um share médio anual de 4,35%.Em segundo lugar na média anual ficou o canal CNN, com 3,11% de share, em terceiro lugar ficou a SIC Notícias com 2,30, e em quarto lugar ficou a RTP-3 com 0,64% de share médio.Diariamente, há uma média de 2 milhões 574 mil portugueses que acompanham a informação através da CMTV, mais de um quarto da população portuguesa.A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.