CMTV líder no aniversário da guerra na Ucrânia

A CMTV foi a estação de informação nacional preferida pelos portugueses no dia do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Esta sexta-feira, com os enviados especiais a solo ucraniano Pedro Mourinho, Alfredo Leite, Pedro Escoto e Nuno André Ferreira em ação, a emissora da Cofina registou um share médio diário de 5%, superiorizando-se ao canal CNN, que registou 3,3%, e à SIC Notícias, com 2%. Isso equivale a mais de 102 mil pessoas em permanência a assistirem à CMTV a cada minuto do dia. Mais de 2 milhões e 550 mil portugueses acompanharam a emissão da CMTV.Após a vitória de ontem, a televisão do Correio da Manhã é líder absoluta de informação na televisão por cabo há 296 dias sem qualquer interrupção, e é a estação de cabo preferida dos portugueses há 10 meses consecutivos.