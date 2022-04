CMTV lidera audiências no horário nobre da informação em mês de guerra

Em março, mês dominado pela cobertura informativa da guerra na Ucrânia, a CMTV foi líder no horário nobre no mercado de informação nacional no cabo. A estação do Correio da Manhã registou, entre as 19h30 e as 24h00 - período de maior consumo televisivo, logo de maior apelo publicitário - uma média de 3,27% de share, o que equivale a mais de 144 mil espectadores a cada minuto. Ainda no horário nobre, a CMTV fechou o mês com uma audiência média total de mais de 1,5 milhões de telespectadores, à frente dos seus principais concorrentes: CNN Portugal, SIC Notícias e RTP 3.

De acordo com os dados oficiais da GfK Portugal, empresa responsável pela medição das audiências televisivas em Portugal, a CMTV fechou o primeiro trimestre do ano a liderar o mercado de informação nacional no cabo, o que acontece pelo 21º trimestre consecutivo. Entre janeiro e março, no total dia, o canal do CM registou um share médio de 4,3%, ou seja, bem mais do que a CNN Portugal (3,2%), a SIC Notícias (2,6%) e a RTP 3 (0,7%). A CMTV registou uma média de mais de 94 mil telespectadores por minuto e uma audiência total superior a 2,5 milhões de pessoas.

Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda não está disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terrestre.