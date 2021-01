CMTV lidera informação na noite eleitoral

A CMTV é a grande vencedora entre os canais de informação nacional, liderando toda a noite eleitoral.

Na média diária, a CMTV obteve mais espectadores que o conjunto dos seus principais concorrentes. Com efeito, o share diário da CMTV foi de 4,8% de share, contra 2,6 da SIC Notícias e 2,1% da TVI 24, mais atrás.

Na emissão eleitoral, entre as 20 horas, altura em que foi divulgada a projeção da CMTV/Intercampus, e o final do discurso do Presidente reeleito, a CMTV registou também mais audiência que o conjunto dos seus concorrentes.

A noite eleitoral da CMTV, apresentada por José Carlos Castro, João Ferreira e Daniela Polónia, contou com 250 mil espectadores em média, a cada minuto, contra 120 mil da TVI 24 e 117 da SIC Notícias.

Os resultados citados são fruto da medição do consumo em direto de televisão, registado pela GFK.

A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.