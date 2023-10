CMTV lidera todos os dias da guerra em Israel

A CMTV lidera o mercado de informação nacional de cabo todos os dias desde o ataque do Hamas a Israel e consequente ação de retaliação do exército de Telavive, operações que são acompanhadas no terreno pelo enviado-especial do CM e da CMTV, Alfredo Leite, jornalista que também cobriu a guerra na Ucrânia para o canal mais visto e para o jornal mais lido do País.

Ontem mesmo, a televisão do Correio da Manhã derrotou de novo todos os concorrentes, com um share médio diário de 5,3%, correspondendo a cerca de 104 mil pessoas a assistir a cada minuto do dia à emissão. A estação CNN Portugal registou apenas 4% de share, e a SIC Notícias 2,7%. A RTP-3, no cabo, obteve apenas 0,9% de share.

Os 5 programas mais vistos do cabo foram todos da CMTV, e no top-10 houve 8 formatos da televisão do CM.

"Investigação CM", com João Ferreira, "Grande Jornal da Noite", com Pedro Mourinho, e "Jornal das 7", com Daniela Polónia, foram os preferidos dos portugueses na tv por cabo, derrotando todos os jornais e programas da CNN e da SIC Notícias.

Curiosamente, no dia em que a SIC Notícias estreou uma nova imagem e novos comentadores, segunda feira passada, dia 9, a CMTV liderou o mercado de informação nacional de cabo com um share ainda maior que o de ontem, com 5,4%, contra 2,8% da nova SIC Notícias e 3,7% da CNN.

A CMTV lidera há 18 meses consecutivos, sem qualquer interrupção.

A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo no canal 8, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.