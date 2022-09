Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

CMTV: Melhor mês de sempre e com mais audiência que todos os concorrentes juntos Televisão do Correio da Manhã atingiu uma audiência média a cada minuto do dia de 121 mil e oitocentos espectadores.





Redação Correio da Manhã/CMTV