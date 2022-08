CMTV obtém melhor horário nobre de sempre em julho

A CMTV conquistou em julho o melhor resultado mensal de sempre no horário nobre. Com efeito, no período de maior consumo televisivo e investimento publicitário a televisão do Correio da Manhã alcançou um share médio de 5,2%, equivalente a perto de 180 mil espectadores a cada minuto.O universo total de espectadores que contacta a CMTV no prime time é de 1 milhão e 746 mil.Para termos uma noção exata da liderança da CMTV no horário nobre dos canais de informação nacional basta dizer que o segundo classificado no prime time é a CNN, a meio milhão de espectadores de distância. O canal CNN chega em média, por dia, a apenas 1 milhão e 276 mil pessoas (correspondente a 2,8% de share médio diário neste horário). Ainda mais atrás fica a SIC Notícias, com perto de um milhão e 50 mil espectadores (1,9%).Este recorde da CMTV no horário nobre reforça o desempenho do canal em julho, mês em que também obteve o melhor share mensal de sempre, com 5,6%.