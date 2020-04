CMTV regista o maior auditório de sempre no mês de março

O mês de março registou o maior auditório de sempre da CMTV, com o canal a alcançar uma audiência total média diária de 2 milhões 811 mil telespectadores. A cada minuto, 129 815 pessoas acompanharam a emissão da CMTV, que obteve um share médio mensal de 5,23%. Uma subida de 80% em relação ao mês homólogo do ano passado.

Março registou, igualmente, o maior auditório de sempre no horário nobre, com uma média total de 1 milhão 886 mil telespetadores por dia neste período de maior consumo (19h-25h). Este resultado representa uma subida de 43% em relação ao mês homólogo do ano anterior.

A CMTV – que ocupa a posição 8 das principais operadoras, mas não está na TDT - liderou todos os dias a informação no cabo desde o início do ano e alargou a liderança desde que começou a crise da pandemia de Covid-19.