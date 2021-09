CMTV tem melhor horário nobre de sempre e cresce 12%

A CMTV voltou a registar um crescimento acentuado ao longo do mês de agosto, com particular incidência no horário nobre.





Com efeito, o prime time da estação registou o melhor share de sempre, com uma média de 4,46%, o que equivale a perto de um milhão e 730 mil espectadores por dia no horário de maior consumo televisivo e de maior investimento publicitário.Este resultado constitui um crescimento de 12% em relação ao período homólogo.No consumo total ao longo do dia, a CMTV cresceu 5% em relação ao período homólogo, e obteve 4,6% de share.A CMTV fica muito acima do total dos seus concorrentes. Com efeito, a SIC Notícias desceu para 2,1% de share, e a TVI24 registou 1,4% de share mensal. A RTP3 tem, no cabo, 0,5% de share.Os resultados citados são fruto da medição de audiências da GFK. A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está disponível na TDT.