CMTV volta a crescer e lidera todos os dias da visita do Papa

A CMTV aumentou a vantagem sobre todos os concorrentes no último dia de visita do Papa Francisco a Portugal. No domingo, a televisão do 'Correio da Manhã' voltou a subir e obteve 7,2% de share médio diário, o que equivale a 170 mil e 800 espectadores a cada minuto do dia que acompanham o canal 8. Atrás da CMTV surge a CNN, com 4%, e a SIC Notícias, com 2,9% de share médio diário.A audiência da CMTV foi aumentando à medida que prosseguia a visita Papal. Na véspera, por exemplo, a CMTV tinha obtido 6,7% de share.A liderança da CMTV em todos os dias da visita papal prolonga a série de 16 meses consecutivos em que a televisão do CM lidera o mercado de informação nacional no cabo.A CMTV é vista em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.