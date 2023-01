CNID homenageia Guita Júnior

Guita Júnior, jornalista de 94 anos que foi um dos fundadores do CNID em 1966, foi homenageado esta terça-feira de manhã pela Associação dos Jornalistas de Desporto, na sua sede em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do CNID Manuel Queiroz e ainda do secretário-geral Murillo Lopes.No âmbito das comemorações dos 55 anos da referida instituição, o atual sócio n.º 1 da mesma, recebeu dois diplomas: um de sócio de mérito e outro pela sua antiguidade de sócio.Recorde-se que Guita Júnior foi jornalista em vários órgãos de comunicação social, como foram os casos de Record, Diário de Notícias e Correio da Manhã, no qual se reformou há 25 anos. Ao longo da sua carreira foi um dos especialistas em ciclismo, tendo estado em 50 Voltas a Portugal, 16 Vueltas, 15 Tour de França, dois Jogos Olímpicos e ainda num Mundial de futebol.