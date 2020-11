Cobra pitão esconde-se em motor de Ford Mustang

Já se conhecem ninhos de rato ou de aves dentro de motores automóveis mas enfrentar uma cobra pitão não é para os corações mais fracos!

Há cerca de uma semana, o mecânico de uma oficina em Dania Beach, no sul da Florida, apanhou um susto enorme ao abrir o capô do Ford Mustang que ia reparar.

Escondida no compartimento do motor estava uma cobra pitão birmanesa com três metros de comprimento.

Ao invés de a matar, o mecânico telefonou à Comissão de Conservação da Vida Selvagem para resolver a situação.

E, embora com algum esforço, os técnicos ambientais conseguiram recuperá-la sem lhe causar ferimentos.

Comuns na Florida, as cobras pitão birmanesas são já um sério problema ambiental naquele estado americano por não terem um predador directo.

Do motor do Ford Mustang, que não era um Shelby Cobra, é que não se sabe se sofreu algum estrago provocado pelo réptil.

Autor: Aquela Máquina