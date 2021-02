Cofina compra posição na Vasp à Impresa e divide capital com Marco Galinha

A Cofina anunciou este domingo que chegou a acordo para adquirir uma posição de 16,67% no capital da Vasp, por um total de 1,05 milhões de euros, passando a controlar 50% do capital da empresa distribuidora de publicações de media.

Esta aquisição surge depois de no início do ano a Impresa ter anunciado um acordo para vender 33,33% da Vasp por 2,1 milhões de euros à Páginas Civilizadas, empresa do Grupo BEL, de Marco Galinha.

Contudo, a Cofina, que controlava 33,33% do capital da Vasp, tinha direito de preferência sobre esta posição. A empresa de media liderada por Paulo Fernandes, que controla o Negócios, optou pelo exercício parcial do direito de preferência.

Assim, comprou metade da posição que a Impresa tinha acordado vender a Marco Galinha, passando a controlar 50% do capital da Vasp. Os outros 50% são detidos por este último empresário, que aos 33,33% detidas através da Global Media, soma agora os 16,67% comprados à dona da SIC.



Se não tivesse exercido o direito de preferência, a Cofina ficaria minoritária numa empresa controlada a 66,67% por Marco Galinha.

"O exercício do direito de preferência pela Cofina Media foi consensualizado com a Páginas Civilizadas, a Impresa e a Global Media, esta última atualmente detentora de 33,33% do capital social da VASP", refere um comunicado da Cofina.

Num outro comunicado, a Impresa diz que a "Páginas Civilizadas, a Cofina Media e a Global Notícias Media Group chegaram a um entendimento para que a transação seja concluída, sujeito à finalização de uma auditoria contabilística e financeira pela Páginas Civilizadas e à não oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência".

Com esta operação, a dona da SIC mantém o encaixe de 2,1 milhões de euros com a saída do capital da Vasp. Além desta venda, a Impresa também acordou alienar 22,35% do capital da Lusa - Agência de Notícias de Portugal por 1,25 milhões de euros ao grupo de Marco Galinha.