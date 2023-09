Cofina confirma duas propostas de compra da empresa do CM e da CMTV

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cofina confirmou que recebeu duas propostas para aquisição da empresa detentora do Correio da Manhã, CMTV,, Sábado, entre outras publicações.De acordo com um comunicado da empresa, uma das propostas é da Media Capital, dona da TVI, e outra é a chamada MBO, que junta quadros da empresa, Cristiano Ronaldo e alguns dos atuais acionistas.Segundo o comunicado da Cofina, a proposta da Media Capital atinge um máximo de 56 milhões de euros, e o MBO atinge os 56,7 milhões.A Cofina vai agora analisar as duas propostas, nomeadamente os respetivos planos estratégicos, e tomar a decisão final.