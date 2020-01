Coligação liderada pelos EUA vai deixar o Iraque

A coligação internacional liderada pelos EUA vai deixar o Iraque. Segundo a Reuters, a decisão foi comunicada por carta às forças militares do regime de Bagdad e a decisão tem como base o respeito pela soberania do país.



Por estes dias, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução em que pede ao governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.