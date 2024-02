Coligação PSD/CDS-PP/PPM vence eleições nos Açores mas fica a três deputados da maioria absoluta

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu hoje as eleições regionais dos Açores, mas ficou três deputados da maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.

Em 2020, o PS venceu, mas perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita, suportada por uma maioria de 29 deputados após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.