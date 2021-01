Com 212 mil doses administradas, Portugal é décimo país europeu que mais vacina

O avanço da campanha de vacinação em Portugal permitiu duplicar o número de doses da vacina contra a covid-19 administradas no espaço de uma semana, passando de 106 mil a 15 de janeiro para 212 mil esta sexta-feira, dia 22.





187.515, o que equivale a 1,82% da população portuguesa, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Isto não significa, no entanto, que tenham sido vacinadas 212 mil pessoas, uma vez que 25 mil já receberam a segunda dose da vacina. Assim, o total de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose ascende aCom base nos dados divulgados pelo site Our World In Data, que recorre a dados oficiais dos diversos países, Portugal ocupava a 15 de janeiro a 17.ª posição entre os países europeus em termos de doses administradas medida em percentagem da população, com 1,04%.Volvida uma semana, Portugal sobe ao décimo posto, com um valor de 2,08%, ultrapassando países como Alemanha, Chipre, Eslováquia, Estónia, Hungria, Polónia e Suécia.O Reino Unido com 8,62% lidera este "ranking" por larga margem, sendo Malta o segundo país, mas com apenas 3,74%. A Dinamarca, com 3,12%, fecha o pódio.Ainda à frente de Portugal surgem Irlanda (2,47%), Espanha (2,35%), Eslovénia (2,24%), Lituânia (2,11%) e Itália (2,1%).