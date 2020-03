Comandante de voo da TAP operado pela White infetado com Covid-19

Um comandante da White Airways que pilotou um voo ao serviço da TAP Express entre Madrid e o Porto na passada terça-feira, 10 de março, foi diagnosticado com o coronavírus Covid-19. O comandante encontra-se estável e internado no Hospital de São João, no Porto, indica esta quarta-feira a transportadora aérea nacional.





Segundo o comunicado, o comandante do voo TP1007 entre a capital espanhola e a Invicta "foi diagnosticado, no mesmo dia, com teste de coronavírus positivo pelo Hospital de São João, no Porto"."O comandante está com um estado de saúde estável e tanto a TAP como a White estão a prestar todo o apoio necessário ao colaborador da White Airways e restante tripulação", acrescenta o documento."De acordo com os parâmetros definidos pelas autoridades de saúde e as características técnicas do avião, não existe risco de contágio para os passageiros, já que o sistema de ventilação do cockpit é independente do resto da cabina", sublinha a TAP."O co-piloto e a chefe de cabina que trabalharam com o comandante nos voos desse dia estão em isolamento e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde", indica ainda a companhia aérea.O avião, um ATR 72, "foi submetido a todos os procedimentos de higienização e desinfeção previstos nos planos de contingência, após o que a aeronave foi libertada para serviço pelas autoridades de saúde".