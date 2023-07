Comandante russo terá sido morto graças à atividade na aplicação Strava

O comandante russo que foi assassinado na segunda-feira enquanto fazia o seu jogging matinal na cidade de Krasnodar poderá ter sido tramado pela sua atividade na rede social para corredores 'Strava'.De acordo com dados divulgados pela imprensa russa, Stanislav Rzhitsky era uma presença habitual nas imediações do parque desportivo Olympus, em Krasnodar, e quase sempre fazia o mesmo percurso antes de começar o seu dia de trabalho, algo que denunciava sempre que carregava atividades para a referida plataforma. E foi precisamente aí que, na manhã de segunda-feira, viria a ser atacado e assassinado."O atacante planeou cuidadosamente o momento do ataque, que não apareceu em quaisquer imagens de videovigilância. O assassino esperou num parque próximo do complexo desportivo Olympus, onde Rzhitsky fazia habitualmente as suas corridas matinais. O homem morreu no local e o atirador fugiu", escreveu o jornal Tsargrad, dando força à tal teoria de que teria sido mesmo a atividade no Strava a denunciar os seus hábitos.Refira-se que as autoridades russas já detiveram um suspeito de ter cometido o ataque ao comandante.Por outro lado, ainda que não haja confirmação se a conta de Strava era efetivamente do comandante em causa, certo é que este é mais um caso que promete fazer repensar as partilhas de rotas feitas na referida rede social.