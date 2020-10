Uma pessoa ficou ferida após um comboio de mercadorias abalroar, na manhã deste sábado, um automóvel em Fornos, Coimbra.





"A linha do Norte está cortada no sentido Sul-Norte, na zona de Fornos, devido a um abalroamento de um comboio e uma viatura ligeira de passageiros que provocou um ferido ligeiro", explicou a fonte do CDOS de Coimbra à Lusa.No automóvel seguia apenas o condutor que, apesar de só ter ficado com ferimentos ligeiros, foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.No local estão 27 operacionais, apoiados por 10 viaturas, entre bombeiros e autoridades.A circulação na linha do Norte está cortada desde as 8h12, altura em que foi dado o alerta.

Não há ainda previsão de quando a linha será reaberta.