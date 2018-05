Continuar a ler

A CP regula os preços das viagens de longo curso. Já os tarifários dos comboios suburbanos são definidos por decreto a cada ano, não podendo ultrapassar o valor da inflação.



Agora, a CP vai anunciar novos horários devido às obras. Antes destes trabalhos, os comboios também não primavam pela pontualidade: em 2017, 45,6% dos comboios Alfa Pendular foram pontuais. O mesmo aconteceu com 57% dos Intercidades.



Caso o comboio tenha uma ou duas horas de atraso, os utentes podem pedir uma compensação de 25% do preço do bilhete, e têm direito a uma viagem de regresso ao ponto de partida.



O preço do comboio Alfa Pendular, entre Lisboa e o Porto, duplicou entre 1999 - data em que a viagem foi lançada - e 2017. Contudo, a duração da viagem não foi encurtada, antes pelo contrário: este ano, será igual à de 1999, devido às obras na Linha do Norte.Segundo o Jornal de Notícias, o preço do Alfa Pendular em classe turística não mudará, apesar das obras. A Comboios de Portugal (CP) justifica que a maior duração das viagens (em cerca de sete minutos) não decorre da "política comercial da CP" mas das "intervenções na infraestrutura", e que por isso os preços não sofrerão alterações.