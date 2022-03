Combustíveis caem de forma abrupta na próxima semana: gasóleo até 18 cêntimos mais barato

Depois de 14 semanas de subidas, marcadas pelo aumento expressivo dos últimos 15 dias, os preços da gasolina e do gasóleo vão descer na próxima semana, acompanhando a montanha russa do petróleo e derivados no mercado internacional, como não era visto pelo menos desde 2015.A partir da próxima segunda-feira, 21 de março, a gasolina e o gasóleo deverão cair de forma abrupta. A gasolina simples 95 poderá descer cerca de nove cêntimos, para um preço médio de 1,938 euros por litro, caindo assim abaixo do patamar dos dois euros que alcançou esta semana, enquanto o gasóleo simples poderá ficar mesmo até 18 cêntimos mais barato, podendo tocar nos 1,790 euros por litro, segundo as contas do Negócios.