Combustíveis devem ficar mais baratos após primeira mexida do ano

Os preços dos combustíveis deverão cair ligeiramente na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, nesta que será a primeira alteração nos preços este ano. Ainda assim o preço do gasóleo deverá manter-se perto de máximos de maio.



Segundo os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de meio cêntimo por litro na gasolina simples 95 e uma queda próxima disso no preço do gasóleo.



taxa de carbono e a incorporação de biocombustíveis por parte do Governo para este ano, ainda sem timing conhecido, pode baralhar estas alterações.