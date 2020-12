Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Combustíveis em máximos de nove meses no maior ciclo de subidas em cinco meses Esta semana, as cotações do petróleo aproximam-se do sétimo ganho semanal seguido





Os preços do gasóleo e da gasolina voltarão a subir na próxima semana, naquela que será a sexta seguida a valorizar