Combustíveis ficam mais baratos: menos 4,5 cêntimos no gasóleo e 2 na gasolina

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira, 1 de maio. No caso da gasolina, a redução será de 2 cêntimos por litro, enquanto que no gasóleo será de 4,5 cêntimos, revelou fonte do setor ao Negócios.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço de venda ao público, na passada segunda-feira, 24 de abril, da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,673 euros por litro, enquanto do gasóleo simples era de 1,473 euros por litro.