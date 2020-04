Combustíveis podem descer até 4 cêntimos

Os combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana em Portugal, reflexo da queda histórica nos preços do petróleo, que contagiou outros derivados da matéria-prima, de acordo com os cálculos do Negócios.

A tonelada métrica da gasolina desceu mais de 20% esta semana, tendo em conta a média das cotações diárias deste combustível. Já a tonelada métrica do gasóleo baixou cerca de 18%. Isto numa semana em que o barril de Brent, cotado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas, sofreu uma descida de 23%. A semana fica marcada pela negociação do WTI em valores negativos e fortes valorizações depois dessa queda histórica que foi registada na segunda-feira.