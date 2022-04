Combustíveis recuam na próxima semana. Diesel alivia até 13 cêntimos

Os preços dos combustíveis vão descer de forma expressiva na próxima semana. É a segunda descida em 15 dias e segue-se a um disparo na semana passada, refletindo a volatilidade que domina atualmente nos mercados internacionais do petróleo e derivados (gasóleo e gasolina).A partir da próxima segunda-feira, 4 de abril, a gasolina simples 95 poderá descer cerca de quatro cêntimos, para um preço médio de 1,982 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá ficar mesmo até 13 cêntimos mais barato. A concretizar-se, o diesel poderá tocar nos 1,862 euros por litro, segundo as contas do Negócios. Desde o início do ano, o preço da gasolina já aumentou 19% e do gasóleo 24%.