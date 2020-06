Combustíveis sobem pela quinta semana e gasolina dispara para máximos de março

A forte subida das cotações do petróleo e dos combustíveis no mercado europeu vai agravar a fatura que os portugueses vão pagar para abastecer o automóvel a partir da próxima segunda-feira, sobretudo quem tem veículos a gasolina.

A tonelada métrica da gasolina disparou mais de 18% esta semana (tendo em conta a cotação média diária em euros), o que de acordo com os cálculos do Negócios aponta para um agravamento de 4 cêntimos por litro no preço da gasolina simples em Portugal.