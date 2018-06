Após dez semanas seguidas de subidas, os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira em Portugal, reflexo da descida do preço das matérias-primas nos mercados internacionais.

A descida será de cerca de 1 cêntimo, o que servirá apenas para aliviar as fortes subidas sentidas nas últimas 10 semanas, período em que o gasóleo ficou 10% mais caro e o preço da gasolina subiu 9%.

A descida que vai acontecer na segunda-feira reflecte as variações nos preços dos combustíveis nos mercados internacionais.

A tonelada métrica da gasolina e do gasóleo desceu mais de 3% esta semana, tendo em conta os preços médios de apenas três dias (segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos e as matérias-primas não transaccionaram no mercado). O euro travou a tendência de descida face ao dólar, pelo que a variação cambial não terá grande impacto na variação dos preços dos combustíveis na próxima semana.

De acordo com os cálculos do Negócios, estas variações nos mercados apontam para descidas próximas dos dois cêntimos no preço de venda da gasolina e do gasóleo a partir da próxima segunda-feira. Fonte do sector adiantou ao Negócios que o gasóleo deverá ficar 1 cêntimo mais barato enquanto a gasolina deve descer 1,5 cêntimos por litro.

Ambos os combustíveis atingiram máximos de quatro anos esta semana. De acordo com a DGEG, o preço médio do gasóleo subiu para 1,383 euros por litro na segunda-feira. Já a gasolina aumentou para 1,601 euros.

Tendo em conta a descida prevista para a próxima semana, o gasóleo vai descer para 1,368 euros por litro e a gasolina para 1,591 euros.

Apesar deste alívio, o gasóleo continuará cerca de 10 cêntimos mais caro do que em meados de Março (última semana em que desceu) e a gasolina com um valor 13 cêntimos superior ao verificado nessa altura.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Autor: Negócios