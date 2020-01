Combustíveis vão descer após forte subida no arranque do ano

Depois das fortes subidas do início do ano, devido ao aumento da taxa do carbono e incorporação da taxa dos biocombustíveis, agora há boas notícias para quem tem de abastecer o automóvel. Os combustíveis deverão descer na próxima semana e a dimensão das quedas pode justificar ficar à espera por segunda-feira se tiver de ir ao posto de abastecimento atestar o depósito. O 'Negócios' já fez os cálculos.