Os preços dos combustíveis vão voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, acompanhando as quedas do petróleo nos mercados, pressionado pela ameaça de que o vírus com origem na China prejudique a procura pela matéria-prima.





Esta semana o preço do petróleo Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvalorizou 3,71% para os 58,44 dólares por barril. A queda é mais pronunciada desde que o vírus se fez sentir tendo o Brent desvalorizado 9,88% desde então.Segundo os cálculos do Negócios , existe margem para uma queda de 2 cêntimos no preço da gasolina simples 95 e um recuo de 4 cêntimos no preço do gasóleo simples.