Os preços dos combustíveis não devem sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, numa altura em que muitos portugueses estão de férias, mantendo-se assim perto de máximos desde março deste ano, quando a pandemia afetou os mercados em geral e o dos hidrocarbonetos em particular.





Sendo assim, de acordo com os cálculos do Negócios, o preço do gasóleo simples manter-se-á nos 1,228 euros por litro, enquanto que o preço da gasolina simples 95 deverá continuar nos 1,380 euros, de acordo com os cálculos do Negócios