Como dois cruzeiros de luxo se reinventaram na pandemia

As cabines ou camarotes dos navios dos cruzeiros de última geração, como é o caso dos novíssimos Carnival's Mardi Gras ou do Disney Wish, pouco se parecem com os espaços apertados que vemos nalguns filmes, onde até a ondulação é retratada com algum exagero. Pelo contrário: os cruzeiros do presente e do futuro são tão luxuosos, que os seus designers não só imaginaram camarotes segundo as últimas tendências da decoração e da tecnologia, como também estão a redesenhar quartos antigos em navios existentes para se adaptarem às novas necessidades das famílias. Leia o artigo exclusivo no Must.