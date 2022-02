Companheiro de judo de Putin é das primeiras vítimas das sanções

Aos 12 anos, Arkady conheceu Putin, nas aulas de sambo, uma arte marcial russa, tendo os dois adolescentes firmado uma amizade que se mantém há mais de 50 anos. Anos depois, quando Putin perseguiu uma carreira em espionagem no KGB, Rotenberg dedicou-se ao desporto. Durante a década de 90, Arkady tornou-se o parceiro de treino de judo de Putin, que era assistente do presidente da câmara de São Petersburgo. Na altura, Rotenberg era um treinador da arte marcial e começou a fazer investimentos em petróleo ao lado do irmão e com o apoio daquele que viria a ser presidente da Rússia. Leia o artigo completo na Sábado.