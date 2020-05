Um Ferrari Testarossa, modelo F 110LB, penhorado no âmbito de um processo no Tribunal de Coimbra, foi comprado por 30 euros pelo próprio encarregado de venda, de 58 anos, que apresentou uma proposta fictícia para conseguir ficar com o veículo e o vender por oito mil euros, apropriando-se do lucro, avança o Correio da Manhã.