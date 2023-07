Comprar casa em Lisboa exige salário de 3.000 euros a um casal

Um agregado familiar em Lisboa, composto por duas pessoas, precisa que cada uma delas tenha um rendimento de 1.540 euros mensais brutos para conseguir adquirir um alojamento mediano (um T2) na freguesia mais barata da cidade e sem ultrapassar a taxa de esforço de 40%. Se viver no Porto, então o valor será um pouco mais baixo, de 1.185 euros. Este valor corresponde ao percentil 60 da distribuição de rendimentos nestas zonas, mas se recuarmos a 2017, a mesma casa era acessível a um agregado no percentil 40 em Lisboa e no 20 no Porto.Leia o artigo na íntegra no Negócios