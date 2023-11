Concorrente da Nicarágua eleita Miss Universo 2023: portuguesa fica no top 20

A 72.º edição do Miss Universo decorreu em El Salvador e foi considerada uma das mais inclusivas desde o início do concurso, com participantes transgénero e com corpos "fora do padrão".



Recorde-se que Marina Machete foi a primeira mulher transgénero a representar Portugal no concurso. A portuguesa, de 28 anos, ficou no top 20.





Sheynnis Palacios, concorrente da Nicarágua, foi eleita Miss Universo 2023, avançou a organização do concurso. A jovem, de 23 anos, é a primeira a conquistar o título pelo seu país.Nos segundo e terceiro lugares ficaram respetivamente as representantes da Tailândia, Anntonia Porsild, e da Austrália, Moraya Wilson.