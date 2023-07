Condutor apanhado a mais de 400 km/h na Bélgica: multa pode ser superior a 4 mil euros

Um condutor foi apanhado numa autoestrada na Bélgica a 413 km/h, uma velocidade extrema, superior até ao registado pelos carros de Fórmula 1.Segundo a imprensa do país, o caso aconteceu em 2022, mas só agora foi tornado público. Aconteceu numa autoestrada da Flandres e, embora a polícia não tenha avançado com dados do condutor ou do veículo, no país diz-se que podia tratar-se de Bugatti Chiron, 'maquina' que pode chegar aos 490/km e que custa quase dois milhões e meio de euros.A multa pode ser superior a 4 mil euros, além inibição de conduzir durante cinco anos.A Bélgica é conhecida por multas motivadas por velocidade excessiva. Numa estrada com o limite de 70 km/h um condutor chegou aos 199 km/h e outro aos 236/km.