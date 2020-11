Condutor multado por guiar carro sem seguro… e com matrícula pintada a marcador

Em Espanha, como no nosso país, as autoridades policiais têm tido um papel ativo durante o confinamento devido à pandemia da Covid-19, fiscalizando o cumprimento das restrições de mobilidade entre municípios pelos automobilistas.

No último fim-de-semana, uma patrulha da Polícia Local de Lugo, no norte da Galiza, intercetou um veículo com matrícula estrangeira.

O insólito da situação? A matrícula era uma simples placa de plástica com os números e as letras pintados à mão com um marcador de tinta permanente.

Uma multa de 6.000 euros e a perda de seis pontos na carta de condução, por manipulação da chapa de matrícula, é o que está previsto no artigo 76 da Lei de Tráfego, Circulação de Veículos a Motor e Segurança Rodoviária espanhola.

Ora, como a viatura também estava a circular sem seguro automóvel, foi passada uma outra multa de 1.500 euros e o carro rebocado para o depósito municipal da cidade.

Autor: Aquela Máquina